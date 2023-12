9 maanden onderzoek naar moord op Rishi Rampadarath: een overzicht

Houten - Gisteren werd bekend dat de doodgeschoten Rishi Rampadarath actief was in het drugsmilieu. Het is de meest recente stap in het onderzoek naar zijn moord die de politie al negen maanden bezighoudt. De moordenaar is nog niet gepakt. Terwijl er steeds meer details werden gedeeld, er tips binnenkwamen en het tipgeld werd verhoogd. Hoe verliep dat en wat weten we inmiddels? We zetten het voor je op een rij, van toen naar nu.