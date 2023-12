Cameratoezicht in Woudenberg, gemeente vreest opnieuw rellen tijdens jaarwisseling

Relschoppers bekogelden agenten, boa's en beveiligers met zwaar vuurwerk. Ook vernielden ze een politieauto en werd een wagen van gemeentelijke handhavers in brand gestoken. Een inwoner die de brand probeerde te blussen, werd bedreigd en ernstig mishandeld. De politie zette de ME in om de rust te herstellen. Ook in 2021 liep de jaarwisseling uit de hand. Een grote groep jongeren bekogelde elkaar met vuurwerk en lege flessen. Er werden vele vernielingen aangericht in het winkelcentrum.