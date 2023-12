In Rhenen wordt morgen al carbid geschoten, en dit is waarom

Maar dit jaar is het niet in alle gemeenten zoals normaal. De reden? Oudjaarsdag valt op een zondag. Daarom is het dit jaar in Rhenen, waar de christelijke gemeenschap relatief groot is, verboden om carbid te schieten op oudjaarsdag. De gemeente biedt wel een alternatief: op zaterdag 30 december mag er tussen 10.00 en 18.00 uur carbid worden geschoten. Ook in Abcoude vindt "het jaarlijkse carbidspektakel" een dag eerder plaats vanwege de zondagsrust, laat het Carbid Gilde weten. Daar vinden de festiviteiten tussen 12.00 en 17.00 uur plaats.