Regenachtige zomer en kerstvakantie zorgen voor topdrukte bij Utrechtse musea

De parkeerplaats voor het Spoorwegmuseum is al sinds vanochtend vol. Twee brakke studenten in gele hesjes sturen iedereen naar de dichtstbijzijnde parkeergarage. Ook dit museum werkt met tijdsloten om de drukte te reguleren. Evenementcoördinator Pim van Leeuwen: "We zitten vandaag rond de vijf- tot zesduizend bezoekers, maar door de tijdsloten is het te doen."