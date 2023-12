Brand Driebergen: vuurwerkopslag veiliggesteld

Driebergen - Er is een grote brand uitgebroken in een wasserij aan de Kleinloolaan in Driebergen. De brand is overgeslagen naar een bouwmarkt. Uit voorzorg zijn er 36 mensen geëvacueerd. De brand is nog niet onder controle maar de brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen naar de vuurwerkopslag naast de bouwmarkt.