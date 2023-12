Veiligheidsregio Utrecht: brand Driebergen onder controle en vuurwerkopslag veiliggesteld

Volgens Veiligheidsregio Utrecht waren de vlammen metershoog. "Er is direct ingezet op de afscherming van de vuurwerkopslag", laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht weten. Vanwege watertekort was het spannend of de brand behouden kon worden tot de wasserij en bouwmarkt. Er moesten extra pelotons en watertransport komen. "Maar toen dat allemaal lag en er voldoende water was, konden ze ook andere panden afschermen."