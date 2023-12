Vier bedrijven verwoest door brand Driebergen: 'We kregen om half zes een appje dat het foute boel was'

De brandweer gaat de resten van de verbrande gebouwen slopen om zo de laatste haardvuurtjes te kunnen blussen. Er is ook al een onderzoeksteam ter plaatse, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. "We weten dat de brand in de wasserij is ontstaan maar we weten niet hoe. Doordat er zoveel vuur was weten we ook niet of we daarachter gaan komen."