Politie onderzoekt prijzenlijst illegaal vuurwerk via Snapchat: meerdere aanhoudingen

Utrecht - De politie heeft in een woning in Utrecht meerdere aanhoudingen verricht nadat een prijzenlijst van zwaar illegaal vuurwerk werd gedeeld via Snapchat. Na een onderzoek werd in de woning 40 kilo zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Ook zijn meerdere soorten harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld gevonden. De zaak kwam aan het licht na een tip.