Winderige jaarwisseling met zelfs kans op onweer en hagel

De wind trekt in de avond aan, met windkracht 5 is het oppassen geblazen voor mensen die vuurwerk afsteken. Afsteken is dan gevaarlijk omdat stukken vuurwerk ongeleid kunnen rondwaaien. Er wordt geadviseerd om een windluwe plek te zoeken en het vuurwerk goed vast te zetten. Gevolg van de wind is wel dat er geen vuurwerkmist zal ontstaan.