Brandweer vannacht al druk met buitenbrandjes: zeker 26 meldingen van brandende auto's en vuilnisbakken

In de meeste gevallen was de klus snel geklaard, in het geval van een brand in de Waalstraat in de Utrechtse Rivierenwijk had de brandweer meer moeite. Daar stond even na twee uur een personenauto en een busje van een schildersbedrijf in brand. De lading achterin het busje zorgde er voor dat er een kortstondige vlammenzee ontstond op straat. Een naastgelegen woning werd ontruimd en liep door de hitte schade op. Van de twee auto's bleef weinig over.