Nieuwjaarsduiken in Utrecht: waar maak je in 2024 een fris begin?

Ook in Nieuwersluis wordt er gedoken, in zwembad Zwemlust is men vanaf 15.00 welkom om in het natuurwater te springen. IJsclub Voorwaarts in Vreeland komt zijn zwemmers tegemoet met een warm bad. Om 14.00 uur wordt het startsein gegeven om in het centrum van Vreeland in de Vecht te springen. Er is koek en zopie en dus dat opwarmertje aan de kant na afloop.