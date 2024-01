Liveblog oud en nieuw: Afsteekverbod Amersfoort zorgt niet voor vuurwerkvrije jaarwisseling

Aan het Prins Willem-Alexanderpark in in Veenendaal is vannacht brand ontstaan op een balkon. Dat gebeurde rond 01.30 uur in een flatwoning. De brandweer rukte met meerdere eenheden om de brand vanaf buiten én binnen te bestrijden. De Veiligheidsregio laat weten dat meerdere woningen zijn ontruimd vanwege de brand.