Liveblog oud en nieuw: Burgemeester woedend over vele autobranden, 'eigenaren in tranen'

Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden is niet te spreken over hoe de nieuwjaarsnacht in zijn gemeente is verlopen. Op X (voorheen Twitter) laat hij weten dat het een fijne en vrolijke oud en nieuw leek te worden, maar dat een aantal autobranden roet in het eten gooiden. "Aan de Wendelaar drie auto's in vlammen op en een zwaar beschadigd. En straat verder 1 auto in brand", schrijft hij. "Ben hier heel boos over. Eigenaren in tranen."