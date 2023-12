Liveblog Oud en Nieuw: Utrecht luidt nieuwe jaar in

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is tot nu toe vooral druk met veel kleine brandjes in de provincie. Zo zijn er meerdere autobranden geweest en vatte hier en daar een afvalbak vlam. Een woordvoerder van de VRU laat weten dat er tot nu toe nog geen grote incidenten zijn geweest. "Het is vergelijkbaar met andere jaren, heel veel kleine dingetjes. Laten we hopen dat dat zo blijft."