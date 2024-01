Brandweer: 272 incidenten tijdens oud en nieuw, 47 auto's in vlammen op

In de gemeente Utrecht gingen 24 auto's in vlammen op, vooral in Overvecht en Kanaleneiland. Ook in Vijfheerenlanden was het een paar keer raak, onder meer in Leerdam en Vianen. Dit tot woede van burgemeester Sjors Fröhlich. Op X (voorheen Twitter) liet hij weten: "Aan de Wendelaar drie auto's in vlammen op en een zwaar beschadigd. En straat verder 1 auto in brand", schrijft hij. "Ben hier heel boos over. Eigenaren in tranen."