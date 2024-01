Burgemeester Dijksma bezorgd over bekogelen hulpverleners met vuurwerk: 'Levensgevaarlijke trend'

Dijksma: “De jaarwisseling is voor veel Utrechters geweest wat het zou moeten zijn: een mooi feestje. Tegelijkertijd was er een groep mensen die zich heeft misdragen en het nodig vond vuurwerk naar agenten en brandweer te gooien. Het is een trend die voor levensgevaarlijke situaties zorgt en ook omstanders raakt. Over deze trend maak ik me grote zorgen.”