Burgemeester Amersfoort na genegeerd vuurwerkverbod: 'Den Haag moet nu met verkoopverbod komen'

Het gaat volgens Bolsius om het voeren van de maatschappelijke discussie. Hij is voorstander van een landelijk vuurwerkverbod. "Wat er nu aan mankracht nodig is om oud en nieuw beheersbaar te houden is echt buiten proportie. Met het afsteekverbod in onze gemeente hopen we op gesprekken aan de keukentafel over de vraag of dit de manier is waarop we het nieuwe jaar in willen luiden."