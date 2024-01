Grote drukte bij Utrechts bergingsbedrijf: 'Schrikken doe ik niet meer'

Elk jaar zet Ensie extra personeel en materieel in rond de jaarwisseling. "Schrikken doe ik niet meer, het is al zoveel jaar hetzelfde liedje. Je weet dat het gebeurt, hoe triest het ook is." Ondanks dat er tot nog toe 39 auto's door Collewijn zijn weggesleept is dat niet meer dan andere jaren. Een aantal jaar geleden lag het aantal, volgens de berger, zelfs hoger.