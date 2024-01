Geheimzinnig briefje onthult vroegere vrees voor afluisterpraktijken op Paleis Soestdijk

Er staat een paraaf onder de brief, die door het Nationaal Archief wordt toegeschreven aan Juliana. Het handschrift lijkt ook sterk overeen te komen. Het episteltje aan "Mejuffrouw Tellegen persoonlijk" zit in een envelop van Soestdijk. De auteur meldt dat ene Sesink, vermoedelijk de politiecommissaris die ooit nauw betrokken was bij het Koninklijk Huis, zegt dat een zekere Posthumus of Posthuma "onbetrouwbaar" ofwel "comm" is en dat hij "persé kan afluisteren als hij dat wil". Sesink is ook niet de enige die deze verdenkingen heeft, staat er in het schrijven.