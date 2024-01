Utrecht kent veel armoederegelingen, maar niet iedereen weet die te vinden: 'Lastig als je zo geïsoleerd leeft'

Armoede begint vaak doordat mensen het zelf te laat signaleren en te laat hulp zoeken. Daarom gaat BingoFM-presentator Menno Otger in een armoedespecial op Bingo FM in gesprek met wethouder Linda Voortman en ervaringsdeskundige Saskia Brandewijn over armoede in de stad Utrecht. Ze hebben het over hoe de gemeente omgaat met deze armoede, hoe het is om in armoede te leven en wat hier allemaal bij komt kijken.