Als de avond valt brengen lichtkunstwerken de Utrechtse geschiedenis tot leven

Een aantal van de andere bruggen zijn boven het water afwisselend blauw en wit verlicht. "Dat blauwe licht staat symbool voor het water en het witte licht is een beetje zoals de reflectie overdag in het water onder de brug. Met dat licht wordt de cirkel van de brug op het water helemaal afgemaakt, net zoals overdag gebeurt als de zon schijnt. Die bruggen die spelen een hele belangrijke rol in de geschiedenis van de stad. Utrecht was een belangrijke handelsstad. We hadden hier geen pleinen dus op de bruggen werd de handel gedreven. Als je naar de namen van de bruggen kijkt. weet je wat voor waar daar verkocht werd. De Stadhuisbrug is een samenvoeging van de vroegere Huidenbrug en de Broodbrug, op de Bezembrug werden daadwerkelijk bezems verkocht."