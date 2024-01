Nieuwe banden voor Dierenambulance dankzij donatievloedgolf: 'Ik ben sprakeloos'

Het is niet de eerste keer dat de Dierambulance in Utrecht doelwit is van vandalisme. Afgelopen maand werd er nog ingebroken in de andere ambulancewagen. Daarbij is een ruitje ingetikt en vervolgens het navigatiesysteem gestolen. De Dierenambulance moet het normaal gesproken al hebben van donaties, maar startte naar aanleiding van de inbraak een inzamelingsactie.