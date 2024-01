Letterhakker Michiel Deylius hakt woorden die gaan over communicatie

Michiel maakt soms ook grotere objecten. In zijn atelier, dat uitkijkt over een weiland, is hij bezig met twee zitobjecten, waarop mensen tegenover elkaar kunnen gaan zitten. "Wat ik nu aan het maken ben dat gaat over het gesprek voeren, het debat voeren, over is het waar of niet. Er komt erg veel nieuws op ons af en we moeten de hele dag maar weer uitknobbelen: wie zegt dit, is het waar, mag ik dat geloven. In het ene beeld staat in het Engels 'it is', zo is het, dit is de waarheid. In het andere beeld staat 'is it?' Dat stelt de vraag: is het waar? Is het niet waar? Het antwoord kan uiteindelijk zijn: we hebben het onderzocht, het is waar, maar het kan ook zijn: het is niet waar. En om het gesprek enige richting te geven, zit er ergens verstopt in dit beeld nog het onderwerpje twijfel en mogelijkheden. van het zou kunnen. Ik hoop dat het mensen met de neus op het feit drukt dat een gesprek niet altijd in een verharding van standpunten terecht hoeft te komen Maar dat er ook een beweging naar elkaar toe mogelijk is."