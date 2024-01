Het geheim van Dry January? 'Zeggen dat alcohol slecht voor je is, werkt averechts'

Volgens hem grijpen mensen hierdoor sneller naar alcoholvrije wijn of bier, maar dat is niet het enige dat zorgt voor de groeiende belangstelling . "De kwaliteit van alcoholvrije wijn is ook erg gestegen", vertelt Duijker. Volgens hem gebeurde dit eerst veel in Duitsland, maar in Australië is een nieuw systeem bedacht waarbij ze alcohol uit wijn halen. Hoe ze dit exact doen, geven ze niet prijs, maar het biedt de deelnemers van Dry January een goed alternatief.