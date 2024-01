Zwaargewonde man (55) verdacht in zaak rond dood 34-jarige vrouw Loenen aan de Vecht

Loenen aan de Vecht - De man die gisteren zwaargewond in een tuin aan de Kickestein in Loenen aan de Vecht lag, is aangehouden in het ziekenhuis. De politie meldt dat hij is aangemerkt als verdachte van betrokkenheid bij de dood van een 34-jarige vrouw, voorgeleid is en in volledige beperkingen zit.