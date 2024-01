Amersfoort wil verkeersaso's aanpakken, maar beschikt niet over de middelen

Om te beginnen is er meetapparatuur nodig om het geluid vast te leggen en een boa (bijzondere opsporingsambtenaar) in de stad heeft zo'n soort apparaat niet. Ook is er geen vaste meetapparatuur in de stad aanwezig. Daar komt bij dat een weggebruiker direct moet worden aangehouden wanneer er een mogelijke overtreding gemeten wordt. Daarnaast moet worden bewezen dat er sprake is van onnodig geluid. Dat is geen algemene norm, per type auto of motor is dit anders.