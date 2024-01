Dijksma in nieuwjaarspeech: ‘Barmhartigheid is als het voegwerk van de Dom, het houdt ons bij elkaar’

De openingsact van de avond was voor FLO ft SanDeMan die vorig jaar een bescheiden hitje hadden met Welkom In Utrecht. FLO kreeg de zaal mee met het onverwoestbare Utereg me stadsie van Herman Berkien. Die laatste stond vorige week in de Top2000, en dat was één van de hoogtepunten die door de burgemeester werd aangehaald, en één van de redenen waarom zij nooit meer uit Utrecht weg wil. Of Dijksma dat laatste waar gaat maken, moet de toekomst uitwijzen.