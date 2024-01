Storm Henk zorgt voor schade in Nieuwegein

Inmiddels is code geel in het hele land niet meer van kracht. In de provincie bleef het, naast een omgevallen boom in Amersfoort, verder rustig. Storm Henk zorgde vooral in Noord-Holland en Friesland voor schade. Daar raasde de storm met zeer zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur boven land en rond de 120 kilometer per uur aan zee.