Geheimhoudingszaak rond Ferm Werk geseponeerd, maar van blijdschap is bij (oud-)raadsleden nog geen sprake: 'Ik wil mijn naam gezuiverd zien'

Hoe zat het ook alweer?

In januari van 2022 stuurde Wilma de Mooij, destijds fractielid van Woerden&Democratie, namens de partij raadsvragen en een persbericht rond over Ferm Werk. Dat is een bedrijf dat werkzoekenden met een bijstandsuitkering koppelt aan bedrijven in Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater. In het persbericht roept De Mooij op dat het college openheid van zaken moet geven over een onderzoek dat in 2020 is gedaan bij Ferm Werk. Dat onderzoek ging over twee afzonderlijke meldingen die binnen zijn gekomen bij de Raad van Commissarissen over een hooggeplaatste leidinggevende van het bedrijf. De leidinggevende persoon zou er seksuele relaties op na houden met werknemers en een cliënt van Ferm Werk. Er werd destijds een onderzoek gedaan maar dat leverde niets op.

Er werd binnen Woerden&Democratie getwijfeld over de uitkomst van dat onderzoek, omdat daar nog altijd andere verhalen binnenkwamen. Na het versturen van het persbericht deed burgemeester Viktor Molkenboer aangifte tegen toenmalig raadslid Wilma de Mooij en fractievoorzitter Reem Bakker. De twee zouden in het persbericht hebben gelekt uit geheime documenten die alleen door de Woerdense raad gezien mochten worden. Kort geleden seponeerde het Openbaar Ministerie de zaak omdat er onvoldoende bewijs is dat er een strafbaar feit is gepleegd.