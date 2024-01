Bedrijf achter 'langste zonnepanelenfietspad ter wereld' in Maartensdijk failliet

Maartensdijk - Het bedrijf achter het zonnepanelenfietspad in Maartensdijk is failliet. In 2021 werd dat fietspad met veel bombarie geopend, nu is het bedrijf SolaRoad opgeheven. SolaRoad had geld tekort, maar aandeelhouders wilden niet meer investeren omdat ze geen toekomst meer zagen in het bedrijf.