Meubelroof en jacht op onderduikers: zo anti-Joods was Amersfoort, blijkt uit nieuw onderzoek

De gemeente was van toen iets heel anders was dan de gemeente nu, legt Vos uit. "De nazi’s hadden het gemeentebestuur uitgekleed en een nationaalsocialistische burgemeester benoemd. Voor de direct naoorlogse periode geldt dat minder: toen waren wethouders en raad weer geïnstalleerd. Dat gemeentebestuur had in ieder geval weinig oog voor de ervaringen van Joodse Amersfoorters, zo kunnen we concluderen uit de rechtszaak over Koningin Wilhelminalaan 28. Dat was in lijn met de tijdgeest en de wederopbouw mentaliteit. Er waren veel problemen op te lossen en de problemen van Joden hadden vanuit dat perspectief geen prioriteit."