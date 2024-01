Zeister 'spookrestaurant' lijkt plaats te maken voor sociale huurwoningen: 'Denk dat omgeving hier blij mee is'

Er zijn meerdere voorbeelden van Chinese restaurants waarbij het lijkt alsof de deur is dichtgetrokken en waar sindsdien de tijd heeft stilgestaan. Zoals bij restaurant Azië in Elst. "We zijn gaan onderzoeken waarom Chinese restaurants vaak lang leeg staan", vertelt Drent. "Het is niet heel Chinees om er afstand van te doen. Ze houden het pand liever in eigen hand. Maar er iets mee doen is niet altijd makkelijk en kan lang duren." Daarnaast is er een tekort aan koks en zou er minder vraag zijn naar de klassieke Chinees-Indische restaurants.