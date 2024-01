Vertrek van betrokken 'burgervader' uit hechte gemeenschap Bunschoten raakt collega's: 'Hij is een van ons'

Het typeert de burgemeester, die zich altijd met hart en ziel inzet voor Bunschoten, zegt Alfred de Graaf. Hij heeft maar weinig negatiefs over de burgemeester gehoord, behalve toen het dorp in coronatijd een brandhaard was. Zijn kracht, dat hij zo makkelijk te benaderen is, keerde zich toen tegen hem. "We zijn best een direct volkje, het spuien van kritiek kwam toen wel voor, ja."