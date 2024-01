Het jaar van buschauffeur Ed Salome: 'Ik had nooit gedacht zoveel te gaan staken'

Wat dit jaar in het streekvervoer nog wel verwacht wordt is de bekendmaking van de twee streekvervoerders die het ov in de regio Utrecht van 2025 tot 2035 zullen regelen. Hiervoor is afgelopen zomer een aanbesteding gestart. In het voorjaar maakt de provincie bekend welke vervoerders de beste aanbiedingen hebben gedaan. “Voor deze aanbesteding heeft de provincie de wensen op een rijtje gezet en daarin is de lat erg hoog gelegd”, vindt Ed. “Zo wil de provincie dat er frequenter wordt gereden, maar we hebben nu al moeite om voldoende mensen te krijgen. Collega’s gaan met pensioen en er is weinig jonge aanwas. Daardoor vallen er ook ritten uit.”