Luc's Tuinsafari: red het leven van een vogel, haal de netjes van je vetbol

Maarn - In januari verwachten we koude, natte tuinen zonder veel leven, maar het tegendeel is waar. Vooral voor vogels is een tuin een uitstekende plek om in de winter aan voedsel te komen. Bioloog Luc Hoogenstein is in een tuin in Maarn met een mix aan inheemse en exotische planten. Met eigenaar Anita Steenbergen gaat hij op zoek naar een bontgekleurde eikelzoeker oftewel de gaai.