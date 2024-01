Van schijnwerpers naar schroothoop: oude tram Nieuwegein wordt geen erfgoed

Nieuwegein - Na veertig jaar trouwe dienst zou tram SIG-5527 als eerbetoon een mooie plek krijgen. De provincie schonk een deel van de tram in 2020 aan Nieuwegein, om bijvoorbeeld in de centrale hal van het stadshuis of bij het nieuwe busstation te zetten. Maar uit een brief van de burgemeester en wethouders in Nieuwegein blijkt dat het toestel tóch naar het oud ijzer gaat.