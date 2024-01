Schaatsliefhebbers maken zich op voor natuurijs: wanneer is het tijd om de ijzers te slijpen?

Slijp je de schaatsen niet op tijd? Dan heb je minder grip en kun je eerder vallen, zegt Van den IJssel. "Dan heb je dus meer kans op letsel. Het is dus zeker aan te raden om goede, scherpe schaatsen te hebben." Dat beaamt de Utrechtse marathonschaatser Jessica Merkens. "Een goede voorbereiding is het halve werk. Kijk dus eerst hoe je ijzers van je schaatsen eruitzien. Als ze verroest of bot zijn, is schaatsen een stuk minder leuk."