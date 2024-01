Producent failliet, hoe moet het verder met het zonnepanelenfietspad in Maartensdijk?

Voor de provincie is het fietspad in elk geval tot 2025 nog in de pilotfase. Dan wordt er gekeken of zij het idee van zonnepanelenfietspaden in de provincie verder wil ontwikkelen en of het fietspad kan blijven liggen. Het faillissement van SolaRoad gooit voor de pilot geen roet in het eten, benadrukt De Bondt. Zijn verwachting is dat het fietspad nog minstens een paar jaar zou kunnen blijven liggen.