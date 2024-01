Water in Linge blijft stijgen, Leerdam deelt zandzakken uit

Mogelijk komt het water tot in de huizen die buitendijks liggen, laat een woordvoerder van Waterschap Rivierenland weten. "We doen er alles aan om dat te voorkomen." Maar ook op andere plekken is het waterschap druk bezig om wateroverlast te voorkomen. "We draaien aan alle knoppen om het water zo goed mogelijk te verdelen." Het water zal niet over de dijk stromen, aldus het waterschap.