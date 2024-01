Tuinen buitendijkse woningen Leerdam onder water: 'Vannacht al paar keer wakker geweest om te kijken'

Bij de buren wordt er ook druk met zandzakken gesleept. Henk van der Vegt denkt toch zeker tussen de veertig á vijftig zakken nodig te hebben. "Het einde is nog niet in zicht, ik heb nog 35 centimeter marge. Dan komt het de keuken in. Ik wil goed voorbereid zijn." Toch is de situatie onder controle, zo verzekert ook Kees Romijn van waterschap Rivierenland. Maar het huidige waterpeil is wel uniek. "We hebben al drie maanden veel regen in de stroomgebieden van de rivieren, er is veel kwel en in combinatie met de regen in de binnenlanden is dit het resultaat."