Utrechtse Heuvelrug sluit wegen vanwege regenval en verwachte vorst

Het gaat om de Hydeparklaan in Driebergen, de Buurtweg in Doorn, de Zandweg in Leersum en de Haarweg en Dwarsweg in Overberg. Vanwege de grote hoeveelheden water op die wegen kan de veiligheid van weggebruikers niet meer worden gegarandeerd, zeker met de vorst die vanaf zondag voorspeld wordt. Volgens de gemeente is gladheidsbestrijding, zoals bijvoorbeeld het strooien van zout, onder deze omstandigheden niet effectief.