Utrechtse die zich in middeleeuwen liet inmetselen vormde inspiratie voor boek: 'Hoe overleef je dat?'

Waarom koos de vrouw voor een leven in gevangenschap? In de middeleeuwen kozen meer vrouwen voor een leven als kluizenares, licht Verbaas toe. Mogelijk wilden de vrouwen zich afkeren tegen de wereld, was het een soort ontsnapping van hun lot. "Als vrouw had je twee opties in die tijd: trouwen of het klooster in. In beide situaties was je je vrijheid kwijt."