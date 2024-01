Geen Galgenwaard voor Hercules in vervolg bekersprookje, slechts 1000 kaarten beschikbaar

Het scheelt dat de wedstrijd om 21.00 uur wordt gespeeld zegt van Dieren. "Voor de jongste jeugd is dat geen wedstrijd waar ze naartoe gaan. En hopelijk kunnen zoveel mogelijk mensen de wedstrijd thuis kijken." Wel is de voorzitter blij dat er een besluit is genomen. "Het is fijn dat de wedstrijd in Utrecht gespeeld kan worden. Als vierde grote stad van Nederland moeten we zo'n wedstrijd wel binnen Utrecht spelen. Zoudenbalch is beter dan ergens anders in de regio of in het land."