Natte kruipruimtes en uitverkochte dompelpompen: wat te doen bij hoog grondwater onder je huis?

Of het Amersfoortse contra-expertisebureau al veel telefoontjes binnenkrijgt met schadeclaims? "Ik denk dat het kwestie van een of twee weken zal zijn", schat De Boer in. Volgens de schade-expert komt de schade pas echt in beeld wanneer het grondwaterpeil weer gaat zakken. De Boer noemt het niet echt efficiënt om het water uit de kelder of kruipruimte weg te pompen zolang het grondwaterpeil hoog is. "Dat is water naar de zee brengen. Als het water eenmaal de weg gevonden heeft, gaat het door kieren en naden heen. Het leed is dan al geschied."