Met de kennis van nu blikt het waterschap terug op de noodtoestand in 1995

Maar wat speelde zich precies af in 1995? Door een buitenproportionele hoeveelheid regen- en smeltwater ontstonden zeer hoge waterstanden in Nederlandse rivieren, zoals bijvoorbeeld de Nederrijn en de Lek. In het hele gebied werden ongeveer een kwart miljoen mensen geëvacueerd uit voorzorg, ook in onze provincie.

Eén van die geëvacueerde bewoners is Willem Schuilenburg. Hij werd met zijn gezin door de ME geëvacueerd uit zijn woonplaats Rhenen. In 2015 vertelde hij aan RTV Utrecht hoe hij de gebeurtenis nooit meer zal vergeten: "Je voelt je niet happy. Je moet je hele huis en haard en alles wat je samen hebt opgebouwd achterlaten. En dat is niet zo leuk."