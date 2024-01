Sluit de ogen en herbeleef in 'Uit Geluid' met Vincent Bijlo en Jeroen Wielaert nog één keer 2023

'Wat een kolerezooi,' zegt hij. Het is een van de personages, vertolkt door Vincent Bijlo. Het is allemaal te beluisteren in de oudejaarsshow Uit Geluid, op 30 december 2023 eenmalig opgevoerd in de theaterzaal van de bibliotheek aan de Neude. Zo is Bijlo ook te horen als protesterende boer, activist van Extention Rebellion, bedreigde das, Wim de Bie, Paul van Vliet, Mark Rutte, oorlogsveteraan, AI-deskundige, Arabische sjeik en Ronald Plasterk.