Organisator Maarssen on Ice treft stroomkast vernield aan: 'IJsbaan bijna gesmolten'

Maarssen - De ijsbaan Maarssen on Ice is gisteren bijna gesmolten nadat een saboteur de stroomkast had opengebroken en de zekeringen eruit had getrokken. Dat zegt de organisator, die boos en verbijsterd is. "Waarom zou iemand zoiets doen?" De politie en boa's houden op verzoek van de burgemeester een oogje in het zeil in het gebied.