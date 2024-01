Wordt onze provincie groter? Stichtse Vecht wil buurtschapje wel hebben

Volgens waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van Wijdemeren wil de gemeente met de herindeling "voldoende bestuurlijke en ambtelijke slagkracht houden". Oftewel: de dienstverlening naar inwoners moet op hetzelfde niveau blijven. Wijdemeren zegt ook met andere gemeenten in de buurt in gesprek te willen over de eventuele fusie of herindeling.