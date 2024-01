Zoekactie naar vermiste Kees uit Veenendaal gestart met speurhonden en drones

Hij verplaatst zich mogelijk per fiets, liet de politie eerder weten. Het is een Batavus herenfiets in antracietgrijze kleur met één grijze fietstas. "We kijken naar de meest gebruikelijke routes van Kees", vertelt Esther van Neerbos van Stichting Signi. De stichting spoort vermiste mensen (levend of overleden) met behulp van zoekhonden en een onderzoeksteam.