Doorn maakt zich op voor schaatspret, waarschuwing voor onbetrouwbaar natuurijs

IJsclub Siberia in het Utrechtse Overvecht houdt de weersverwachting nauwlettend in de gaten. De eerste dagen zal de natuurijsbaan in Park De Watertoren waarschijnlijk nog niet open kunnen. Heel misschien kan dat 12, 13 en 14 januari wel, ook al is er dan minder vorst. Voorzitter Robbert van Vliet legt uit hoe dat kan: "De locatie zelf kan als vrieskist gaan werken. Natuurijs om de ijsbaan heen bevriest ook. Dus ondanks iets hogere temperaturen blijft het ijs hard. We hebben geen onderstroom. Eigenlijk net als een regenplas op straat."